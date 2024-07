La conferma di Romano: “Osimhen al PSG ma serve prima una cessione”

Sono ore incandescenti sul fronte Osimhen in casa Calcio Napoli, dopo l’indiscrezione emersa in mattinata, con il nigeriano pronto a vestire la maglia del PSG. A confermare la notizia lanciata nelle prime ore della giornata ci ha pensato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato. La squadra di Luis Enrique è in attesa di cedere una pedina offensiva, per fare spazio all’attaccante del Napoli che ha accettato di buon grado la meta.

Il Napoli e Osimhen aspettano il PSG, le parole di Fabrizio Romano

Osimhen aspetta il PSG, mentre a Dimaro si allena in solitaria a causa di alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare all’amichevole di ieri contro l’Anaune Val di Non. I parigini però hanno la priorità di cedere un attaccante per liberare lo slot in funzione dell’arrivo del calciatore nigeriano. In partenza ci sono il portoghese Ramos e il coreano Lee Kang-in che era stato proposto come contropartita nell’affare, ma gli azzurri hanno rapidamente rimandato l’offerta al mittente. Saranno dunque giorni molto intensi: la volontà è quella di chiudere quanto prima. Il Napoli nel mentre inizia a coprirsi intensificando i rapporti col Chelsea per Lukaku con un accordo che sembra essere molto vicino.

Queste le parole di Fabrizio Romano sul trasferimento del nigeriano in direzione Parigi: “Il Paris Saint-Germain avanza nella trattativa con il club di Victor Osimhen e il suo interesse si fa ormai concreto. Osimhen è desideroso di unirsi al PSG, ha aperto al trasferimento. Bisogna ora trovare l’accordo col Napoli, il Psg deve cedere un attaccante. Sulla lista del Psg, il nigeriano è al primo posto”.