Ci siamo. Adesso sembra davvero essere arrivata al capolinea l’avventura di Victor Osimhen con la maglia della SSC Napoli. Il nigeriano volerà a Parigi tra oggi e domani, dove nelle ultime ore il suo agente Roberto Calenda ha lavorato per trovare l’accordo definitivo con il presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Osimhen-Napoli, è finita: “Victor al PSG entro 48 ore, c’è l’accordo”

Secondo quanto riportato da Il Mattino, non ci sarà il colpo di scena finale che i tifosi partenopei sognavano: Osimhen passerà al Paris Saint Germain a brevissimo. Dopo 4 anni in azzurro e uno scudetto conquistato nell’infinita notte di Udine del 4 maggio 2023, finisce dunque l’esperienza del bomber all’ombra del Vesuvio.

Il club transalpino sembra aver dato l’accelerata vincente alla contrattazione: 12 milioni di euro a stagione per il calciatore, e clausola pagata ad Aurelio De Laurentiis per la soddisfazione di tutte le parti.

Ieri c’erano stati numerosi segnali che lasciavano intendere un’evoluzione decisiva nel passaggio di Osimhen al PSG: il suo procuratore era infatti stato da più fonti segnalato nella capitale francese, al lavoro per chiudere il contratto, mentre il calciatore non aveva preso parte alla prima amichevole di questo precampionato vinta dal Calcio Napoli per 4-0 contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non, che militano nel campionato di Eccellenza.

Finisce così una telenovela andata avanti per mesi, il cui epilogo appare amaro ma tutto sommato corretto. È il momento di guardare avanti, Romelu Lukaku è alla porta ad attendere.