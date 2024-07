Maxi sconto sulla clausola per liberare Lukaku: il Chelsea cerca l’accordo con il Napoli

Il Calcio Napoli si prepara al cambio di rotta in avanti con l’addio di Osimhen che sembra prossimo al PSG. I parigini sarebbero pronti a pagare la clausola per il calciatore nigeriano. Con l’addio del numero nove gli azzurri pensano fortemente a Romelu Lukaku: l’attaccante belga oramai da settimane spingerebbe per vestire la maglia azzurra, complice lo splendido rapporto con Antonio Conte, che ritroverebbe dopo lo scudetto vinto con l’Inter nell’anno della pandemia. Per favorire il passaggio il Chelsea farebbe uno sconto sulla clausola di 44 milioni di euro, liberandosi del calciatore diventato zavorra per i conti dei “Blues”.

Lukaku a Napoli riabbraccia Conte grazie al maxi-sconto del Chelsea

Le strade sembrano essere sempre più vicine. L’improvviso scatto nella trattativa Osimhen-PSG potrebbe favorire l’arrivo di Lukaku alla corte azzurra, che oramai sembra aspettare solamente l’ufficialità dell’addio del nigeriano. Lukaku in queste settimane ha voluto più volte sentire Antonio Conte per avere rassicurazioni sulla possibilità del suo passaggio al Napoli e, ora come ora, le strade sembrano per ricongiungersi. Il belga vorrebbe a tutti i costi ritornare da chi lo ha reso grande nel calcio, grazie a due super annate all’Inter in cui è diventato uno degli attaccanti più prolifici di quel biennio.

Il Chelsea non ha voluto mettere il bastone tra le ruote, anzi, i Blues hanno come priorità assoluta la cessione dell’attaccante belga, anche per far respirare le proprie casse. Motivo per cui la società inglese è disponibile a “strappare” la clausola di 44 milioni che c’è sul calciatore, decidendo di accettare (se arrivasse) l’offerta di 27 milioni del Napoli (tra cui 25 immediati e 2 con una serie di bonus). Le parti hanno già trovato tutti gli accordi del caso, mentre Lukaku vedrà il suo ingaggio abbassarsi (l’attuale si aggira attorno ai 12 milioni di euro l’anno). Per Conte è disposto ad ogni tipo di sacrificio.