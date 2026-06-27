Emergenza caldo a Napoli, il piano per le ondate di calore: gli interventi per i cittadini

Prende il via il Piano Caldo 2026, promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli per contrastare gli effetti delle ondate di calore soprattutto per i soggetti più fragili.

Piano Caldo 2026 a Napoli: tutti gli interventi

Nell’ambito del Servizio Programmazione Sociale ed Emergeze Sociali, è stato approvato un pacchetto di interventi emergenziali e preventivi per limitare le conseguenze del caldo record e l’isolamento sociale che colpiscono, in particolare durante il periodo estivo, gli anziani e i cittadini in condizione di marginalità estrema.

Per i cittadini più suscettibili alle alte temperature a causa di isolamento o condizioni di salute, è attiva la Centrale Operativa Sociale (rispondente al numero 081/5627027). Il servizio offre un monitoraggio telefonico periodico rimodulato in base ai livelli di allerta meteo della Protezione Civile, oltre alla possibilità di attivare il Telesoccorso per il periodo estivo.

Operatori dedicati garantiranno attività di vicinanza, compagnia, accompagnamento e disbrigo delle pratiche quotidiane. La Centrale sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 8:00 h24 anche sabato, domenica e festivi.

Il piano prevede, inoltre, un potenziamento dei servizi diurni e di strada per offrire riparo e assistenza immediata alle persone senza fissa dimora. La Centrale Operativa Senza Dimora è attiva per segnalazioni tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 al numero 081.18916811 (o via mail centralesenzadimora@gmail.com).

Cinque équipe mobili copriranno una fascia oraria di 12 ore al giorno (dalle 8:00 alle 21:00) per distribuire beni di prima necessità (acqua, berretti, kit igienici, indumenti freschi), offrendo al contempo ascolto, supporto psicologico e orientamento ai servizi socio-sanitari.

Gli orari dei centri diurni (PAG Via Tanucci, Punto d’Incontro, Restart Hub) sono stati rimodulati per garantire accoglienza e protezione nelle ore più calde della giornata. Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) ha inoltre anticipato l’ingresso degli ospiti alle ore 14:30.