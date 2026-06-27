Cittadella dello Sport, in viale Europa un progetto per quattro campi da tennis

La Cittadella dello Sport di Torre del Greco potrebbe presto arricchirsi di un nuovo centro tennistico comunale. La giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione necessario per partecipare all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è ottenere un finanziamento di tre milioni di euro, ai quali il Comune aggiungerebbe un cofinanziamento di 450mila euro attraverso risorse del proprio bilancio.

Quattro campi da tennis e un’arena da 600 posti

Il progetto prevede la realizzazione di quattro campi da tennis all’aperto, tutti regolamentari. Il campo principale sarà destinato anche ad ospitare eventi sportivi e sarà dotato di tribune modulari da circa 600 posti, mentre gli altri tre saranno destinati all’attività ordinaria.

L’intervento comprende inoltre un blocco servizi con spogliatoi, reception, servizi igienici, infermeria, depositi e locali tecnici. Previsti anche parcheggi essenziali, sistemazioni esterne, aree verdi e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità: gli spazi saranno infatti compatibili con la pratica del tennis in carrozzina e con lo svolgimento di attività sportive inclusive.

Un nuovo tassello per la Cittadella dello Sport

L’amministrazione comunale considera la Cittadella dello Sport uno degli interventi strategici per il futuro della città. L’area di viale Europa ospiterà infatti anche il nuovo palazzetto dello sport e la piscina comunale, mentre resta salvaguardato lo spazio destinato alla futura realizzazione dello stadio cittadino.

Secondo quanto previsto dalla delibera, il futuro centro tennistico sarà destinato all’attività agonistica, garantendo però alle fasce più deboli della popolazione almeno il 25% dell’orario di apertura attraverso l’utilizzo gratuito o con tariffe agevolate.

Dopo l’approvazione del documento di indirizzo, saranno ora gli uffici comunali a predisporre tutta la documentazione necessaria per candidare il progetto ai fondi previsti dal bando nazionale “Sport e Periferie 2026”.