Apre il Regno dei Sapori tra specialità napoletane, siciliane e da tutta Italia: ingresso gratis

Dopo la tappa di Napoli, Saporitissimo arriva in Costiera Amalfitana con la sua prima edizione in programma a Minori dal 3 al 5 luglio 2026: il festival dei sapori partenopei ma anche del Centro e del Sud Italia accoglierà cittadini e turisti, inebriando di profumi e prelibatezze il gioiello amalfitano. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Saporitissimo 2026, il festival dei sapori a Minori: ingresso gratis

Minori per tre giorni si trasformerà in un vero e proprio regno del gusto, replicando il format reduce dal recente successo dell’edizione in piazza Dante, a Napoli. Un evento che mette insieme il meglio delle eccellenze artigianali e agroalimentari italiane, tra stand, arte dal vivo e spazi dedicati alle famiglie.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessora Paola Mansi, gode del patrocinio del Comune di Minori. Tra gli stand saranno presenti prodotti provenienti da tutta Italia offrendo ai partecipanti il meglio dell’artigianato e dell’eccellenza gastronomica.

Tra questi: le ceramiche di Caltagirone, cosmetici, saponi naturali, pelletteria ma anche il caciocavallo impiccato dell’avellinese, i prodotti del Cilento, la liquirizia, il tè ricercato e gli immancabili prodotti siciliani. Un percorso del gusto, e non solo, che attraversa l’Italia, dal Nord al Sud.

Tra i contenuti speciali dell’evento, anche un’opera realizzata sul posto: si tratta di “MINORI VISTA MARE”, un 3D streetpainting della Scuola Napoletana dei Madonnari, realizzato dall’artista Gennaro Troia. Un omaggio alla bellezza della Costiera, dipinto direttamente sotto gli occhi del pubblico. Spazio anche ai più piccoli, con un’area gonfiabili allestita nel campetto della piazzetta del lungomare California, a cura de “I Gonfiabili di Lulu”.

“Saporitissimo Minori è l’occasione giusta per scoprire, assaggiare e portare a casa pezzi d’Italia autentica, in uno dei borghi più belli della Costiera Amalfitana” – ha spiegato l’organizzatore Luigi De Simone dell’associazione D2.