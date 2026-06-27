Sangue nel Napoletano: 38enne accoltellato 7 volte da sconosciuti davanti a un negozio

Ore di apprensione a Casoria, nel Napoletano, dove un uomo è stato accoltellato all’esterno di un negozio, rimanendo gravemente ferito.

Casoria, accoltellato 7 volte fuori ad un negozio

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo, un 38enne di Poggioreale, sarebbe stato brutalmente aggredito davanti ad un negozio di abbigliamento della zona. Alcuni sconosciuti avrebbero inveito contro di lui colpendolo con un’arma da taglio per ben 7 volte, in diverse parti del corpo.

La vittima, già nota alle forze dell’ordine, sarebbe stata trasferita d’urgenza presso il pronto soccorso di Villa Betania, a Ponticelli, dove attualmente è ricoverato. Per fortuna, secondo gli ultimi aggiornamenti, nonostante le lesioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casoria per dare il via alle indagini e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, risalendo anche ai responsabili dell’aggressione.