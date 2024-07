Napoli, nazionali stremati: il metodo Conte colpisce anche Kvaratskhelia a Castel di Sangro

A Castel di Sangro anche i Nazionali tornano a lavoro. Primo giorno di scuola per Lobotka, Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Kvaratskhelia, Folorunsho e Buongiorno. Chi sembra aver accusato maggiormente il primo assaggio del “metodo Conte” sembra essere proprio il georgiano che in alcuni scatti è apparso provato dalla prima seduta agli ordini del tecnico leccese. Il Calcio Napoli in mattinata ha effettuato il primo allenamento del giorno: anche oggi tanto lavoro sul fiato, con i Nazionali seguiti dagli assistenti dell’allenatore.

Kvaratskhelia e il resto dei Nazionali accusano l’effetto Conte a Napoli, le foto dopo le prime sgambate

Mattinata intensa per i calciatori arrivati dalle proprie vacanze post Euro 2024. Corsa, sgambate e tanti chilometri percorsi per i nazionali che hanno saltato la prima parte di ritiro a Dimaro. Ad accusare maggiormente il “metodo Conte” è stato il georgiano Kvaratskhelia, con alcuni scatti social che hanno fatto rapidamente il giro del web. Il calciatore è apparso stremato, steso sul terreno di gioco nella speranza di recuperare quanto prima.

Mattinata per il georgiano non semplice, anche complice un piccolo stop che lo ha tenuto fermo per qualche minuto in panchina, con un leggero fastidio accusato alla coscia destra. Nulla di grave: il calciatore è ripartito dopo le cure dello staff medico.

Applausi invece per Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli è stato incitato dai tifosi con cori e applausi, a testimonianza del fatto che il rapporto tra le due parti sembra ricucirsi in fretta. Applausi anche per il nuovo acquisto Buongiorno che è stato salutato con l’ovazione dei tifosi. Il difensore ha poi parlato con Conte per una decina di minuti. Il tecnico punta tutto sul centrale italiano: sarà il perno della difesa e il leader assoluto del Napoli targato Conte.