SSC Napoli-Egnatia, le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming

È in programma oggi 28 luglio 2024 con calcio d’inizio alle ore 20 la terza amichevole della SSC Napoli, contro i campioni del campionato albanese del

Klubi Sportiv Egnatia. Sarà il primo dei tre test che si disputeranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

SSC Napoli-Klubi Sportiv Egnatia, le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming

Grande attesa per vedere tutta la rosa al completo: sarà l’occasione per assistere all’esordio dei nazionali, che erano assenti a Dimaro-Folgarida perché in vacanza dopo i Campionati Europei di calcio.

Difficilmente scenderà in campo Victor Osimhen, che aveva già saltato le due precedenti partite pre-campionato essendo al centro di una infinita telenovela di mercato.

Inutile dirlo, occhi puntati su Khvicha Kvaratskhelia.

SSC Napoli- Klubi Sportiv Egnatia, le probabili formazioni

Società Sportiva Calcio Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

A disposizione: Caprile, Contini, Turi, Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus, Mezzoni, Iaccarino, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Gaetano, Spinazzola, Ngonge, Raspadori, Simeone, Osimhen.

Klubi Sportiv Egnatia (3-4-3): Dabjani; Xhemajli, Mallota, Aliyev; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Ndreca; Kasa, Doukouo, Drame.

A disposizione: Kuka, Duka, Lubas, Rama, Gjata, Dulysse, Lushkja

Dove vedere SSC Napoli-Klubi Sportiv Egnatia in tv e streaming, in chiaro anche gratis

La partita SSC Napoli-K.F. Egnatia sarà trasmessa in esclusiva streaming sulla piattaforma OneFootball, al prezzo di 6,99. È ancora possibile acquistare il pacchetto Napoli Summer Pass, al prezzo di 14,99 euro. Non è prevista una diretta in chiaro in Italia.