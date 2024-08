Nonostante non abbia preso parte alla sofferta vittoria ai calci di rigore del Calcio Napoli contro il Modena in Coppa Italia, Victor Osimhen nel post gara ha comunque avuto modo di festeggiare il passaggio del turno in una nota discoteca della città partenopea con il compagno di squadra Cyril Ngonge.

VIDEO/ Osimhen in discoteca a Napoli: si scaglia contro un tifoso che lo stava filmando

Quella che doveva essere però una serata di svago, si è presto rivelata ricca di tensione per il calciatore nigeriano, oramai sempre più lontano dalla maglia azzurra. Come chiaro che fosse, la presenza sua e quella del compagno di squadra nel locale di Coroglio ha accentrato tutta l’attenzione dei presenti verso di loro.

Una cosa che non è andata particolarmente a genio ad Osimhen, che alla vista di un giovane tifoso, evidentemente per lui troppo curioso, ha superato il muro di bodyguard per andare a strappargli di mano il telefono.

Un gesto plateale che inevitabilmente ha fatto il giro del web in poche ore e che ha messo in evidenza l’insofferenza dell’attaccante della SSC Napoli insita in questi giorni di attesa.