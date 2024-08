È un Antonio Conte molto chiaro nella conferenza stampa prima di Napoli-Bologna di domenica sera. Il tecnico ha evitato l’argomento mercato, del quale aveva già parlato la settimana scorsa, concentrandosi invece sullo stato attuale della sua squadra soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico.

Antonio Conte: “A volte puoi avere a che fare con delle merde”

Se è chiaro che bisogna lavorare, e tanto, per tornare ai livelli già raggiunti dal Napoli, è anche vero che per riuscirci bisogna avere a che fare con le persone giuste. Antonio Conte è fiducioso perché ha a che fare con delle persone perbene: “Quando parlo di persone perbene parlo di uomini, di uomini per bene. Perché a volte puoi trovare anche delle merde. Invece parlo di persone serie, di uomini veri, che comunque hanno le loro difficoltà e le loro debolezze, però sono uomini ed è importante. Perché poi nelle difficoltà con gli uomini ne esci, prima o poi esci. Se non hai degli uomini ti buttano ancora di più nella difficoltà queste persone”.

“Quando invece in un gruppo inizi ad avere due o tre persone che non sono più uomini, ma si avvicinano all’espressione che ho usato prima e mi dispiace se a qualcuno ha dato fastidio, difficilmente ne esci dalle difficoltà. Per questo motivo io ho fiducia in questi ragazzi”.

“Ho preso un impegno con Napoli e i calciatori”

“Ho preso un impegno morale e umano non solo con Napoli e il tifoso napoletano, perché ripeto, io ho sentito grande affetto, grande partecipazione ed entusiasmo nei miei confronti senza avere dato niente al Napoli perché siamo solo all’inizio. In più quello che voglio dire è che io ho preso un impegno umano anche nei confronti dei calciatori sul quale voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che ho voluto restassero qui, che forse potevano andare da altre parti. Io ho un impegno umano anche nei confronti di questi ragazzi, per quest’anno. Lavoreremo cercando di fare il possibile e l’impossibile per riportare il Napoli dove merita. Bisogna avere un po’ di pazienza perché stiamo lavorando e prima o poi verrà fuori. Ci stiamo rompendo la schiena e io sono fiducioso perché li vedo”.