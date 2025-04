A Napoli apre il magico Villaggio dei Dinosauri: sono enormi, respirano e si muovono

Dal 9 maggio al 20 luglio 2025 a Napoli arrivano i dinosauri con l’evento Dinosaurs Experience che trasformerà la Mostra d’Oltremare in un vero e proprio villaggio abitato dai giganti della Preistoria.

Dinosaurs 2025 alla Mostra d’Oltremare: i dinosauri a Napoli

Oltre due mesi di magia per immergersi a pieno nell’atmosfera dell’era giurassica, ammirando tanti dinosauri a grandezza reale che quasi sembreranno veri agli occhi dei visitatori. Il mondo dei dinosauri accoglierà grandi e piccini per catapultarli nell’antico ed affascinante mondo dei dominatori del passato.

Bellissimi esemplari di animali preistorici prenderanno letteralmente vita, tra movimenti e suoni realistici. Tutti i dinosauri presenti, infatti, si muovono e respirano, quasi dando l’impressione di essere realmente vivi e regalando un viaggio mozzafiato nel passato alla scoperta dei giganti della terra, ormai estinti.

“Un viaggio indietro nel tempo, tra creature mastodontiche che si muovono, respirano e prendono vita davanti ai tuoi occhi. Preparati a un’esperienza mozzafiato: cammina accanto ai giganti della preistoria, osserva i loro movimenti realistici e ascolta i loro ruggiti primordiali. Un’avventura incredibile per grandi e piccoli, dove la scienza incontra la magia della realtà aumentata. Sei pronto a sfidare il T-Rex e a esplorare un mondo perduto? Non perderti l’evento dell’anno” – si legge nell’annuncio diffuso sui canali social ufficiali di Dinosaurs Experience.

La mostra è visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato. La Mostra sarà accessibile dal lato di via Terracina 197. I biglietti sono acquistabili online sulle piattaforme GO2, Ciaotickets, TicketOne, e Etes. Il prezzo è di 13 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni.