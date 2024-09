Torna in campo la Serie A. Il Napoli di Antonio Conte sarà di scena a Cagliari domenica 15 settembre 2024, con calcio d’inizio alle ore 18,00. Per gli azzurri quella della Unipol Domus Arena rappresenterà un’occasione da non perdere. I partenopei non ottengono infatti tre vittorie di fila in campionato da oltre un anno e mezzo.

Serie A, Cagliari-Napoli: dove vederla in tv o streaming e le probabili formazioni

Di fronte, il tecnico leccese si troverà i rossoblu allenati dall’ottimo Davide Nicola, allenatore di valore ma “troppo spesso sottovalutato”, come per stessa ammissione dell’ex ct della Nazionale italiana.

La partita sarà trasmessa sia su Sky Sport Calcio, al canale 202, che su DAZN. Cagliari-Napoli è infatti una delle tre partite della giornata selezionate per essere lanciate in onda da entrambi i broadcaster.

Sarà possibile seguirla anche in streaming, attraverso le app Dazn e Sky Go. Inoltre sarà visibile su NOW Tv.

Cagliari-Napoli: canale TV e diretta streaming

• Partita: Cagliari-Napoli

• Data: domenica 15 settembre 2024

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (213) e Sky Sport (251)

• Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Cagliari Calcio-SSC Napoli: le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte