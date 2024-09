Daniele Doveri dirigerà FC Juventus-SSC Napoli; i suoi assistenti saranno Scatragli e Moro, Giua quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a La Penna.

Juventus-Napoli, designati arbitro, assistenti e Var: i due precedenti sono da sogno

Direzione di gara numero 229 per Daniele Doveri in Serie A, la seconda in questo campionato.

Per la terza volta in carriera, Daniele Doveri dirigerà una sfida tra Juventus e Napoli in Serie A, dopo i due successi casalinghi degli azzurri: il primo per 1-0 il 13 febbraio 2021 e il secondo per 5-1 il 13 gennaio 2023.

Sono 21 i precedenti della Juventus con Daniele Doveri a dirigere la gara in Serie A (12V, 5N, 4P), con i bianconeri che in particolare hanno vinto tre delle ultime quattro partite – l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata contro il Calcio Napoli il 13 gennaio 2023.

Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha arbitrato più volte in carriera in Serie A: ben 32, con 18 successi azzurri, nove pareggi e cinque sconfitte; anche il Napoli ha vinto tre degli ultimi quattro precedenti con Doveri in campionato – l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata contro il Milan l’11 febbraio scorso (0-1 a San Siro).