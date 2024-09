Mazzocchi versione prof: “Sto insegnando il napoletano ai nuovi arrivati”

Tutto facile per il Calcio Napoli ieri sera nella sfida contro il Palermo chiusa sul risultato di 5-0. Tante le seconde linee in campo chiamate a convincere Antonio Conte. Uno tra questi è Pasquale Mazzocchi, l’esterno destro è stato il titolare sulla fascia di competenza fino al cambio di modulo di Torino, ma non ha mai realmente convinto il tecnico, che proprio per questo motivo chiedeva un ultimo sforzo sul mercato. Nonostante ciò, il nativo di Barra sembra essere stato uno dei migliori nella serata di ieri e al termine della sfida ha rivelato alcuni simpatici retroscena.

Mazzocchi diventa professore. Le lezioni di napoletano e il retroscena di casa Napoli

Al termine della partita, il laterale destro ha commentato la partita in conferenza stampa. Dopo aver elogiato il modo di lavorare di mister Conte, il calciatore ha voluto raccontare un simpatico retroscena sui nuovi arrivati. Mazzocchi infatti è diventato il loro “professore” nello spogliatoio del Napoli. L’ex Salernitana è uno dei calciatori fondamentali per il gruppo, sin da quando è arrivato a gennaio scorso. Anche i suoi compagni spesso hanno speso parole al miele per lui, simbolo che il nativo di Barra si è calato perfettamente, sia nella nuova esperienza, che nel “nuovo ruolo”.

“Stiamo lavorando bene, siamo tutti a disposizione del nostro allenatore. Il nostro lavoro è di dare il massimo in ogni momento. Si sta creando un bel gruppo. Penso di aver giocato una buona gara. Ci può stare qualche errore, ma abbiamo abbinato la qualità alla quantità. Il mister ci dà tante soluzioni in ogni fase, ci facciamo trovare pronti. Siamo giocatori duttili, in passato ho già giocato a quattro. I nuovi arrivati si stanno inserendo bene. Sto insegnando un po’ di napoletano ai nuovi. Sono ragazzi fantastici“.