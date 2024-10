Napoli-Como, le probabili formazioni: azzurri in campo per difendere il primato

Venerdì 4 ottobre alle 18,30 il Calcio Napoli tornerà in campo allo stadio Diego Armando Maradona per difendere il primato conquistato in un match valido per la 7a giornata del campionato italiano di Serie A. Avversario di turno sarà il Como di Cesc Fabregas, reduce dalle vittorie contro Atalanta e Verona.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%, Politano-Neres 70-30%

Indisponibili: Mario Rui, Meret

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Van der Brempt-Iovine 60-40%, Fadera-Da Cunha 70-30%

Indisponibili: Barba, Cerri

STADIO: Diego Armando Maradona (Napoli), venerdì 4 ottobre ore 18.30;

TV E STREAMING: – DAZN e Sky Sport

DIRETTA RADIO: Radio Crc

Napoli-Como, l’arbitro dell’incontro sarà Ermanno Feliciani

Ermanno Feliciani dirigerà Napoli-Como; i suoi assistenti saranno Costanzo e Passeri, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Pezzuto, Avar affidato a Abisso.

Direzione di gara numero 21 per Ermanno Feliciani in Serie A, la terza in questo campionato. Il Napoli conta un solo precedente in Serie A con Ermanno Feliciani a dirigere la gara: nella vittoria casalinga per 2-0 contro la Sampdoria del 4 giugno 2023, l’ultima giornata della stagione 2022/23, culminata con l’assegnazione dello Scudetto agli azzurri. Il Como non ha mai giocato una partita in Serie A sotto la direzione arbitrale di Ermanno Feliciani.