ULTIM’ORA/ Theo Hernandez squalificato due giornate: ritornerà contro il Napoli

Arriva il responso del Giudice Sportivo in merito alle decisioni riguardanti le partite del settimo turno di Serie A. Il caso più spigoloso era quello legato a Theo Hernandez. Il calciatore domenica contro la Fiorentina ha vissuto una serata nera: rigore sbagliato ed espulsione. Il rosso è arrivato a partita conclusa, dopo un feroce battibecco con l’arbitro a seguito di alcune decisione definite ingiuste dal calciatore francese. Per il terzino saranno due le giornate di squalifiche e non tre come previsto e tornerà nella sfida contro il Napoli di fine mese.

Theo Hernandez squalificato ma non salta il Napoli, il terzino è stato graziato

Tutti nella giornata di ieri si aspettavano le tre giornate di squalifica e invece la decisione è stata diversa. Saranno due le partite che il terzino francese salterà, complice il cartellino rosso subito al termine della sfida persa contro la Fiorentina di domenica sera. Per il laterale è stata un match da incubo, oltre il rosso pesa il rigore sbagliato nella prima frazione sul risultato di 1-0. Nella ripresa poi oltre un cartellino giallo è arrivato l’assist per il gol di Pulisic che non è servito ai rossoneri. A fine partita poi la beffa, Theo si avvicina all’arbitro con fare minaccioso per lamentarsi di alcune scelte, dopo qualche urlo di troppo, l’arbitro estrae il rosso diretto e si incammina verso gli spogliatoi, mentre il calciatore viene placato da alcuni suoi compagni di squadra.

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.

Il calciatore dunque salterà la sfide contro Udinese e Bologna e tornerà il prossimo 29 ottobre nel big match di San Siro contro il Napoli.