Il centrocampista del Calcio Napoli, Billy Gilmour, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al canale ufficiale della nazionale scozzese. Interpellato sul suo impatto con la città partenopea, l’ex Brighton ha descritto tutta l’emozione provata al suo arrivo.

Nelle prime settimante, Gilmour ha alloggiato al Grand Hotel Parker’s situato al corso Vittorio Emanuele, dove ha potuto godere ogni mattina di un panorama mozzafiato.

Billy Gilmour: “I tifosi del Napoli hanno il calcio nel cervello”

Queste le sue parole:

“Prima di venire a Napoli ho parlato con De Zerbi, è stato lui a consigliarmi di accettare. Mi ha detto che avrei amato la città e mi sarei trovato benissimo e in effetti aveva ragione. Mi ha raccontato di essere stato un calciatore del Napoli”.

Le prime due settimane a Napoli sono stato in Hotel: avevo il mare di fronte, le barche, gli yacht. Non ho ancora visitato il murale di Maradona, ma quando torno ci vado, è un posto magico e voglio vederlo. Per ora sono stato in un paio di ristoranti, le persone sono state molto gentili, tutti si preoccupano affinché io stia bene in questa nuova città. Hanno il calcio nel cervello”.