Mario Giuffredi, oramai ex procuratore di Mario Rui, è tornato a parlare della vicenda nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, in onda sulle frequenze di Radio CRC, partner della SSC Napoli.

L’agente ha raccontato di come i rifiuti del portoghese alle numerose offerte ricevute quest’estate, lo abbiano portato a rivalutare il suo rapporto con il calciatore e a porre fine allo stesso. Solo pochi giorni fa, Giuffredi aveva presentato un esposto al CONI nel quale richiedeva l’interruzione del contratto che lo legava al terzino.

Mario Giuffredi su Mario Rui: “Ha ricevuto varie offerte ma le ha rifiutate e io non l’ho accettato”

“Sulla questione Mario Rui posso dire che ci possono essere delle divergenze nella vita. Così come ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni. Ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il valore del giocatore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Lui ha deciso così. Io non ho condiviso le sue scelte e quindi abbiamo messo fine al nostro rapporto”.