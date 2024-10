VIDEO/ L’errore da horror di Zielinski: il polacco continua a deludere lontano da Napoli

Continuano le difficoltà di Piotr Zielinski con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco ieri sera è stato tra i peggiori in campo della sfida tra i nerazzurri e gli svizzeri dello Young Boys. La sfida si è chiusa con la vittoria della squadra di Inzaghi con un gol, nei minuti di recupero, da parte di Thuram che ha portato l’Inter a 7 punti nella classifica di Champions League. Per l’ex Calcio Napoli però l’ennesima brutta prestazione che sottolinea le mille difficoltà del centrocampista nella sua nuova squadra, il gol divorato al 90′ sul risultato di 0-0 è l’emblema di un’avventura che non stenta a decollare.

Zielinski da horror con l’Inter

Subentrato nella ripresa il centrocampista polacco ha sfornato l’ennesima prestazione sottotono della sua avventura in nerazzurro. Dopo un discreto inizio con una serie di buone aperture, l’ex Napoli al 90′ ha fallito una colossale palla gol sparandola in curva da ottima posizione totalmente smarcato. Per fortuna di Zielinski, l’Inter ha trovato il vantaggio pochi minuti dopo con l’inserimento di Thuram che “ha tolto le castagne dal fuoco” a Simone Inzaghi. Queste sono alcune delle pagelle che ha ricevuto l’ex Napoli:

TMW: “ZIELINSKI 5,5 – Ha il merito di alzare i ritmi, il demerito di divorarsi un gol quasi fatto”.

Il Messaggero: “ZIELINSKI 5,5 – Sfiora la rete in inserimento, poi, prima del gol di Thuram, fallisce da buona posizione un’ottima chance di portare i suoi in vantaggio”.

CalcioMercato: “ZIELINSKI 5,5: “Impatta perfettamente il tracciante di Dimarco e incrocia la traiettoria alla ricerca del secondo palo. Il pallone esce di un niente. Al minuto 90 gli capita sui piedi la palla per sbloccare il match e ammazzare la partita, ma l’errore che commette con tutta la porta di fronte è clamoroso e lascia tutti di sasso”.