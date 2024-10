Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: gli azzurri a San Siro per allungare in vetta

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Calcio Napoli, partita valida per la 10a giornata del campionato italiano di Serie A in programma oggi 29 ottobre 2024 con calcio d’inizio alle ore 20,45 allo stadio San Siro.

Associazione Calcio Milan-Società Sportiva Calcio Napoli, le formazioni ufficiali

Gli uomini di Antonio Conte proveranno nella difficile trasferta in terra lombarda a difendere la vetta della classifica. Attualmente i partenopei si trovano a 22 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Juventus. I rossoneri sono fermi a quota 14, ma hanno una partita in meno in quanto è stata rinviata per maltempo l’ultima trasferta di Bologna.

Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, oltre agli infortunati Gabbia, Jovic, Bennacer, Florenzi e Abraham. Il Napoli non avrà invece a disposizione Stanislav Lobotka, oltre a Mario Rui.

Nelle quattro partite fuori casa finora disputate dai partenopei sono arrivate due vittorie a Cagliari (0-4) e Empoli (0-1), intervallate dal pareggio a reti bianche dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Gli unici gol subiti fuori dalle mura amiche da Di Lorenzo e compagni risalgono alla prima giornata di campionato disputata a Verona contro l’Hellas (3-0 il risultato finale in favore degli scaligeri).

AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

SSC NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte