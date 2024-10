VIDEO/ Tifoso del Napoli cacciato dal Meazza: ha esultato dopo il gol di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia segna il secondo gol ed il tifoso del Napoli, circondato da milanisti, ha esultato senza aver timore della reazione degli astanti. Per questo motivo è stato successivamente “cacciato” – o sarebbe più corretto dire che è stato allontanato – dallo stadio Meazza di San Siro.

Tifoso del Napoli esulta e viene cacciato da San Siro

Il video è stato pubblicato sui social da un tifoso rossonero. Il filmato è stato girato dopo la rete del fuoriclasse georgiano: il napoletano avrebbe esultato in modo “plateale”, motivo per cui gli sarebbe stato indirizzato a ripetizione l’insulto “scemo”. A quel punto il partenopeo, resosi conto che di lì a poco sarebbero arrivati gli steward, si è alzato in piedi ed ha mostrato la sciarpa azzurra con il 10 di Maradona.

Sono dunque arrivati gli addetti che lo hanno accompagnato fuori dal settore. Un’azione motivata da ragioni di sicurezza, poiché a quel punto poteva divenire un bersaglio e subire una “rappresaglia” da parte dei padroni di casa. Questi ultimi, nel corso della partita, si sono distinti anche per i soliti cori razzisti contro i napoletani.