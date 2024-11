Rapina David Neres: le scioccanti parole dei rapinatori, si scopre un precedente

La notizia del giorno è sicuramente legata alla rapina subita da David Neres in serata dopo la vittoria del Calcio Napoli contro il Parma. Il calciatore fu derubato del suo orologio a poche centinaia di metri dallo stadio Diego Armando Maradona, quando era a bordo di un van insieme a sua moglie. Le indagini negli ultimi due mesi sono andate avanti e, in mattinata, sono spuntati altri clamorosi retroscena del colpo subito dal brasiliano. Dopo la pubblicazione del video della rapina, sono state intercettate anche le voci dei protagonisti e alcune importanti vicende di quella sera.

Rapina a David Neres, spuntano i dialoghi dei ladri. La ricostruzione della vicenda

Dalle microspie posizionate dai Carabinieri sono uscite fuori alcune registrazioni che hanno immortalato la felicità dei tre rapinatori che affermano a più riprese: “Qua sicuramente ci prendiamo minimo 120/130 mila euro”. Frase detta mentre maneggiavano l’orologio dell’ala brasiliana prima che la registrazione si interrompesse per cause ancora ignote. I criminali sono poi corsi verso il camion dell’Asia per attuare la seconda parte del piano, messo in scena con lo scopo di non destare sospetti dopo il colpo al calciatore.

Secondo quanto ricostruito da Rai News, inoltre, i tre ladri si sono disfatti dei loro vestiti gettando: scarpe, caschi e indumenti. Il tutto lanciato in un camion della nettezza urbana, con la complicità di un addetto ai lavori che ha aiutato i tre ragazzi a cambiarsi velocemente. Come poi ripreso dalle telecamere del Rione Lauro, si vedono i tre ladri senza scarpe camminare solamente con i calzini. A quanto pare, il trio era famoso per questo tipo di colpi ed uno dei denunciati è associato anche alla rapina che subì Zuniga nel maggio del 2014.