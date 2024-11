Grande emozione allo stadio Diego Armando Maradona domenica scorsa, quando prima della partita tra Napoli e Roma, le casse dell’impianto hanno fatto risuonare ‘Again‘ l’inedito scritto nel 2009 da Pino Daniele e mai pubblicato.

‘Again’, l’inedito di Pino Daniele oscurato da Sky durante la presentazione al Maradona

Il significato della canzone fu spiegato dall’indimenticabile artista in un audio: “Mi sono accorto di una cosa, girando il mondo e portando la mia, la nostra musica. È che quello che conta poi alla fine sono i ricordi, siamo noi, con la nostra storia e con il nostro lavoro, con quello che facciamo ogni giorno. Che lo facciamo a Bruxelles, a Napoli, a Roma, da un’altra parte, siamo noi. Questo pezzo è dedicato a voi”.

Peccato che, proprio nel momento in cui le note dello splendido brano arrivavano ai cuori dei 50 mila del Maradona, Sky abbia deciso di staccare lanciando la pubblicità, impedendo a chi stava assistendo all’evento in tv di goderne alla stessa maniera.

Again di Pino Daniele, il testo

Camminerai

Ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme

Sorriderai,

Nel sole come si fa quando si sta bene

Perché la vita è la stessa,

Si combatte con le mani e con la testa

Il muro di Berlino è un ricordo lontano

Dietro il nostro destino

On the road again

On the road again

On the road again

E scioglierai,

I tuoi capelli al mare cambiano colore

Mi mancherai,

Le sere d’estate mi mancherà il tuo amore

Quell’amore assoluto

Fatto di uno sguardo, che ti cambia la vita

Che dà un nome alle cose e alla gente

E ricomincia ancora

On the road again

On the road again

On the road again