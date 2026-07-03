Un ristorante dove cenare e passeggiare sugli scavi: da Ena un’esperienza unica al mondo

Una serata sospesa su scavi di 2000 anni fa in un ristorante unico ed esclusivo: da Ena a Pozzuoli tutto questo è possibile.

Un ristorante sugli scavi archeologici: un’esperienza senza eguali

C’è un luogo, nel cuore dei Campi Flegrei, dove la cucina incontra l’archeologia e ogni cena diventa un viaggio nel tempo. A Pozzuoli nasce Ena, il nuovo ristorante che raccoglie l’eredità di Villa Elvira e propone un’esperienza capace di unire gastronomia, cultura e design contemporaneo. Un concept unico che rende questa location una delle più sorprendenti d’Italia.

Difficile trovare un altro ristorante con scavi archeologici come Ena. Qui gli ospiti possono cenare letteralmente sopra una necropoli paleocristiana risalente tra il II e il VI secolo d.C., visibile attraverso gli eleganti pavimenti in cristallo che attraversano gli ambienti del locale.

La storia di questo straordinario luogo ha inizio nel 2006, quando durante i lavori nel casale ottocentesco di Villa Elvira venne scoperta la necropoli che il tempo aveva sommerso. Dopo quattro anni di scavi e un lungo lavoro di valorizzazione, oggi quello stesso patrimonio storico diventa parte integrante di una nuova esperienza gastronomica.

“Ena rappresenta la naturale evoluzione di Villa Elvira. Dopo vent’anni dal primo scavo nasce un ristorante dove è possibile cenare su un pavimento in cristallo con al di sotto duemila anni di storia, ma allo stesso tempo vivere una location estremamente moderna e raffinata”, racconta Federica Russolillo, volto social del locale.

Una delle necropoli paleocristiane più importanti d’Italia

Il sito custodito da Ena rappresenta una delle necropoli tardoantiche paleocristiane più rilevanti del Paese. Tra i ritrovamenti spicca la celebre Tomba del Buon Pastore, che conserva uno dei più antichi affreschi raffiguranti Cristo nelle sembianze di un pastore circondato dalle pecore.

Accanto a questa preziosa testimonianza sono emersi simboli dei primi cristiani, come il pesce e gli uccelli, oltre a reperti archeologici, anfore e monili oggi esposti all’interno del ristorante.

Per celebrare il ventennale dell’inizio degli scavi, Ena ospita inoltre una mostra permanente con venti fotografie storiche che raccontano il ritrovamento della necropoli e il lungo lavoro di recupero svolto tra il 2006 e il 2009.

Su richiesta, gli ospiti possono anche visitare direttamente il sito archeologico accompagnati all’interno degli scavi: un esempio tangibile di recupero e conservazione del passato nel rispetto e nella valorizzazione contemporanea dei luoghi.

Cena di pesce a Pozzuoli: la cucina racconta il territorio

Se la storia rappresenta il cuore del progetto, la cucina ne è l’anima. Ena propone una ristorazione profondamente legata ai Campi Flegrei, valorizzando materie prime locali attraverso una proposta contemporanea che conserva l’identità della tradizione.

“Ena significa uno in greco. È un nuovo inizio, un nuovo format di ristorazione identitaria, dove quasi tutti i prodotti provengono dal territorio. Abbiamo mantenuto le nostre radici, aumentando lo spessore della proposta gastronomica con una cucina che valorizza ingredienti eccellenti lavorati nella semplicità ma con grande cura”, spiega il proprietario Antonio Russolillo.

Tra i protagonisti del menu spicca naturalmente il pescato fresco, selezionato quotidianamente ed esposto nella suggestiva “stanza del vetro”, uno spazio che ospita anche una ricercata collezione di gin studiati per accompagnare crudité e percorsi di degustazione.

Una cucina che guarda all’identità con la precisa scelta di utilizzare prodotti meridionali e di esaltare le produzioni locali elevandole al rango di esclusività che troppo spesso viene svalutato a vantaggio di una visione “popolare”. La cantina, invece, propone un’ampia selezione di etichette del Sud Italia, affiancate da prestigiosi vini provenienti da Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera e California.

Una location da sogno a Napoli tra lounge, giardino e design

Ena non è soltanto un ristorante, ma una destinazione pensata anche per vivere un’esperienza in cui sono coinvolti tutti e cinque i sensi, in un contesto esclusivo e riservato.

La nuova sala lounge, accessibile su prenotazione, offre un ambiente raffinato dedicato a degustazioni, aperitivi e meeting riservati, mentre durante la bella stagione il romantico giardino immerso nel verde permette di cenare all’aperto in un’atmosfera intima e rilassante.

L’intera struttura è stata progettata per coniugare eleganza contemporanea e memoria storica, trasformando ogni ambiente in un’esperienza sensoriale.

Tra i ristoranti più particolari della Campania

A soli due minuti dall’uscita della Tangenziale di Pozzuoli a Via Campana, Ena rappresenta una delle novità più interessanti della ristorazione campana.

Qui archeologia, ospitalità e cucina convivono in un equilibrio raro, offrendo molto più di una semplice cena. È un luogo dove la storia si osserva sotto i propri piedi, mentre i sapori del territorio raccontano l’identità del sud e dei Campi Flegrei attraverso una proposta gastronomica ricercata ma autentica.

Per chi cerca un ristorante a Pozzuoli, una cena di pesce diversa dal solito, una location fuori dagli schemi a Napoli o uno dei ristoranti più particolari della Campania (se non d’Italia), Ena propone un’esperienza destinata a lasciare il segno, trasformando ogni visita in un incontro tra passato e futuro.

Ena, il ristorante sospeso sulla storia: dove si trova e contatti

Indirizzo: Via San Vito 9, Pozzuoli (NA), a due minuti dall’uscita tangenziale via Campana

Telefono: 081 2785007

Sito Web: www.ena-pozzuoli.it

Facebook: Ena – Pozzuoli

Instagram: ena_pozzuoli_

TikTok: ena_pozzuoli