Morta a Napoli a 24 anni dopo 2 interventi, i genitori: “Francesca era bella, solare e sana”

Dolore a Napoli per la scomparsa di Francesca Tucci, la ragazza morta a soli 24 anni all’ospedale Cardarelli, dopo essersi sottoposta ad un intervento all’intestino.

Francesca morta a Napoli a 24 anni dopo un intervento: i genitori

Stando a quanto emerso, la giovane, originaria di Afragola, pochi giorni fa si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico in laparoscopia. In serata è stata trasferita nella sua stanza ma successivamente le sue condizioni di salute avrebbero reso necessario il ricorso ad una ulteriore operazione.

La situazione sarebbe, però, precipitata, fino a decretarne il decesso. Secondo quanto comunicato dal Cardarelli, che ha espresso il proprio cordoglio ai familiari per la scomparsa della giovane, sarebbero sopraggiunte “complicazioni post-operatorie”.

La scomparsa, avvenuta all’alba di ieri, ha gettato nello sconforto l’intero territorio partenopeo. I genitori della ragazza, che sono stati al suo fianco fino alla fine, hanno presentato una denuncia per dare il via alle indagini che punteranno a fare chiarezza sulla dinamica della vicenda.

“Bella e solare da fare invidia al mondo. Vogliamo la verità sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Francesca era sana, non aveva nessuna patologia grave, infatti ci avevano detto che avrebbe potuto operarsi anche a settembre. Era una ragazza piena di vita” – hanno raccontato i genitori a Il Mattino.

“Francesca ha cominciato a sentire forti dolori e lamentarsi poco dopo il primo intervento. Dovevano intervenire subito, vogliamo sapere la verità, per questo abbiamo presentato una denuncia” – hanno concluso.