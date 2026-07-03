Sting e la moglie pazzi di Napoli: mangiano la pannocchia in strada, immersi tra la gente

Sono giunti a Napoli per il conferimento di un prestigioso riconoscimento ma ancora una volta si sono immersi tra la gente e i vicoli della città: si tratta della coppia formata da Sting e Trudie Styler, il cantautore britannico famoso in tutto il mondo e la celebre regista, immortalati nel cuore del Rione Sanità, intenti a degustare una pannocchia in strada, in compagnia dei cittadini.

Sting e Trudie Styler a Napoli: pannocchia in strada tra la gente

Dopo aver ricevuto la Medaglia della Città di Napoli, per il suo documentario sulla città, la regista Trudie Styler, accompagnata dal marito, celebre popstar britannica, ha voluto ancora una volta aggirarsi tra i vicoli di quella che ormai è diventata la sua seconda casa.

Più volte la coppia ha espresso amore e affetto per la città partenopea, un luogo diventato ormai familiare, al punto da spingere lo stesso Sting a sentirsi ormai “anche un po’ napoletano”, come dichiarato dall’artista nell’ottobre 2023 in occasione della presentazione del docufilm al cinema The Space di Napoli.

Due talenti mondiali che oltre a connotarsi per l’eccellenza artistica e musicale continuano a distinguersi per la loro grande umanità e umiltà. Proprio in queste ore, più che dirigersi verso ristoranti esclusivi e location appartate, hanno preferito disperdersi tra i cittadini, come due semplici turisti, fermandosi a degustare una pannocchia in strada.

Sting e Trudie sono stati immortalati nel cuore del Rione Sanità, presso il chiosco di Gennaro e Maculatella, storici venditori di spighe del quartiere, che hanno diffuso sui loro social alcuni indimenticabili momenti di questa speciale visita.

“Vi ringraziamo con tutto il nostro cuore per averci regalato la vostra presenza. Un ringraziamento speciale soprattutto da Maculatella e Gennaro per aver provato le loro spighe. Vi ringraziamo con tutto il nostro cuore” – si legge nel messaggio che accompagna il video.