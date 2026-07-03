Riapre il lido comunale di Napoli: la spiaggia con ombrelloni, sedie e docce gratis per tutti

Riapre il lido comunale di Bagnoli, a Napoli, la spiaggia attrezzata, con ombrelloni e sedie, ad ingresso gratis per tutti.

Lido comunale di Bagnoli: riapre la spiaggia gratis di Napoli

Con il completamento delle attività di manutenzione delle aree interessate, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha revocato l’ordinanza di interdizione delle aree sabbiose dei lidi di Bagnoli. Il lido comunale, ad accesso libero e gratuito, sarà nuovamente aperto a partire da domenica 5 luglio 2026.

L’accesso sarà consentito attraverso due varchi: dall’Arenile (particolarmente consigliato per persone con difficoltà motorie, con carrozzine o passeggini) e dal Lido Fortuna. Come negli anni precedenti, il lido comunale metterà a disposizione dei cittadini numerosi servizi gratuiti, tra cui ombrelloni e sedie, un pergolato, l’area solarium, docce, servizi igienici e attrezzature dedicate al gioco e al tempo libero. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

“Con questa riapertura si completa, da est a ovest della città, la disponibilità di spiagge pubbliche attrezzate per cittadini e visitatori. Si tratta di una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che continua a investire nell’accessibilità e nella fruizione degli spazi pubblici” – ha affermato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, con delega al Mare, Edoardo Cosenza.

“Le famiglie di Bagnoli e Fuorigrotta attendevano la riapertura del lido comunale. Essendo facilmente raggiungibile, rappresenta una grande opportunità soprattutto per quanti trascorrono l’estate in città. Sono felice che sia stata garantita la riapertura in tempi utili per consentire a cittadini e residenti di vivere pienamente la stagione estiva” – ha sottolineato la presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato.