È napoletana la campionessa del mondo di ballo: record assoluto di vittorie consecutive

Rosa Granato è di nuovo campionessa del mondo: la ballerina napoletana, originaria di Brusciano, è la prima in assoluto a conquistare 2 titoli europei e 2 titoli mondiali consecutivamente.

Orgoglio napoletano: la ballerina Rosa è campionessa del mondo

La danzatrice di Brusciano ha compiuto una seconda conquista, riscrivendo le regole del Solo Latin mondiale, diventando la prima atleta di sempre a conquistare consecutivamente 2 titoli Europei e 2 titoli Mondiali WDSF nel 2025 e nel 2026.

Un prestigioso riconoscimento raggiunto grazie alla sua identità artistica, al suo talento, alla sua tecnica e alla capacità di trasformare la danza in un linguaggio che parla al mondo. Un successo decretato anche dalla guida dei maestri che hanno plasmato il suo percorso: Clotilde Ruggiero, Antonio Iorio e Niky Cuocci.

Con sei presenze internazionali, quattro medaglie d’oro e due di bronzo, Rosa è oggi l’atleta Solo Latin Adult più decorata nella storia dei Campionati WDSF. Un primato che non appartiene solo alla danza sportiva ma anche alla tenacia, al sacrificio, alla capacità di trasformare un sogno in un destino.

Un successo mondiale che rappresenta una vittoria per l’intera Campania: da Brusciano, Rosa ha raggiunto il gradino più alto del mondo con il suo patrimonio di valori, disciplina, eleganza, coraggio e soprattutto talento.

“I DID IT AGAIN. Da bambina non sogni una medaglia: sogni un’emozione. Poi cresci e scopri che dietro a un sogno ci sono sacrifici, paure, giorni in cui devi scegliere di non mollare. Oggi stringo una medaglia, ma nel cuore porto tutto quello che è servito per arrivare fin qui. A chi ha creduto in me prima ancora che diventassi Campionessa: grazie alla mia famiglia. Questa vittoria è nostra” – ha commentato la ballerina.