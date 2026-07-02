Riapre la spettacolare Scalinata in Campania: una passeggiata mozzafiato verso il mare

Riapre al pubblico l’antica Scala Comunale Santa Caterina, la splendida scalinata in Costiera Amalfitana, tra gli scorci storici e più suggestivi del territorio di Amalfi.

Spettacolo ad Amalfi: riapre la Scalinata Santa Caterina

Si sono conclusi i lavori di recupero, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della storica scala che collega la località Cieco alla zona portuale. Un modo per rendere nuovamente fruibile la panoramica discesa verso il mare, in piena sicurezza.

L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per un importo complessivo di 220mila euro a valere su fondi di bilancio comunale, restituisce alla cittadinanza e ai visitatori un percorso pedonale interamente riqualificato e protetto, consolidando il legame profondo tra il nucleo urbano e i suoi storici percorsi verticali.

La Scalinata sarà ufficialmente inaugurata venerdì 3 luglio 2026, alle ore 19:45, nel corso della “Passeggiata con il Sindaco”, l’iniziativa itinerante promossa dal primo cittadino di Amalfi quale occasione di confronto ed illustrazione degli interventi realizzati sul territorio.

“La Passeggiata con il Sindaco partirà alle ore 19 dallo Stradone, in prossimità della statua bronzea realizzata dal maestro Roggi e recentemente acquistata dal Comune di Amalfi. – ha dichiarato il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano.

“Attraverseremo tutto il Lungomare e raggiungeremo poi Piazzale dei Protontini. Dopo la riapertura della Scalinata Santa Caterina, ci recheremo in zona Cieco dove illustreremo i lavori recentemente ultimati di regimentazione idraulica del Vallone“.

I lavori realizzati hanno comportato il consolidamento delle strutture portanti a sostegno della soprastante passeggiata Longfellow ed è stata completata la messa in sicurezza delle porzioni di costone roccioso incombente sulla scalinata. Durante il cantiere si è provveduto al consolidamento della soletta della via Longfellow tramite un innovativo sistema di travi in acciaio e alla realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione. Sono stati infine restaurati i parapetti, le pedate della gradinata e le murature in pietrame a faccia vista , oltre al rifacimento dell’intonaco del canale di guardia e alla pulizia dei canali di scolo.