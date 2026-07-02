Bufera di acqua e vento a Napoli, grosso ramo di un albero crolla su un’auto: cosa è successo

Con il vortice di maltempo che si è abbattuto sulla città di Napoli, al Vomero un grosso ramo di un albero è crollato su un’automobile in sosta, provocando non pochi disagi per la circolazione dei cittadini.

Maltempo a Napoli: è crollato un ramo di albero al Vomero

I temporali e le conseguenti raffiche di vento, esplosi dalle prime ore del mattino, stanno provocando allagamenti e situazioni di rischio per la cittadinanza. Al Vomero, all’incrocio situato in via Luca Giordano, il ramo di un albero, per il forte vento, si è staccato dal tronco, abbattendosi su una vettura in sosta.

Per fortuna nell’auto non vi era alcun occupante e nessuna persona è rimasta ferita. Soltanto il veicolo ha riportato lievi danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a recintare l’area per mettere in sicurezza passanti e residenti.

Sul luogo del crollo sono intervenuti anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano con l’attivista Ruben D’Agostino che hanno verificato lo stato dei luoghi. Intanto anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha messo in campo una serie di interventi per soccorrere la popolazione colpita dalla bufera temporalesca.

“Bomba d’acqua. Si sta abbattendo sulla nostra città, da più di un’ora, una bufera con forte pioggia ed intensa pioggia. È venuta giù una portata d’acqua impressionante su Bacoli. Siamo già in strada con i nostri operai per affrontare tutte le difficoltà. Invito la comunità alla calma. Noi siamo al vostro fianco. Ho attivato il Centro Operativo Comunale e siamo in strada con autobotti per aiutare subito le famiglie in difficoltà” – ha scritto sui social il primo cittadino.

“Ho già risposto a tanti cittadini che hanno chiesto aiuto, e stiamo operando su tutto il territorio. È una mattinata difficile ma sappiate che affronteremo ogni danno causato da questa tempesta che si è abbattuta su Bacoli e su molti comuni della provincia di Napoli. Siamo al vostro fianco”.