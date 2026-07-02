Tra cibo, sport e giochi a Napoli, un mese di eventi per tutti in Piazza Garibaldi: programma

Per tutto il mese di luglio 2026 il progetto Bella Piazza ospita Estate in Piazza, il programma di eventi che animerà Piazza Garibaldi, a Napoli, tra laboratori, giochi, tornei sportivi, passeggiate narrative, attività di letture per i bambini e nuove occasioni di incontro, partecipazione e socialità per gli abitanti del quartiere.

Estate 2026 a Napoli: luglio di eventi in piazza Garibaldi

Un calendario rivolto a bambini, famiglie e persone di tutte le età, che utilizza il gioco, la cultura, lo sport e il cibo come strumenti per conoscere le diverse comunità presenti sul territorio e rafforzare il legame con uno dei principali luoghi di incontro della città.

Tra le attività in programma c’è “Mangioco – Laboratorio multiculturale dei cibi”, curato da Dedalus Cooperativa Sociale e rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Attraverso il gioco, i partecipanti potranno esplorare cibi e sapori provenienti da diverse parti del mondo, scoprendo la ricchezza gastronomica e culturale della città. Gli appuntamenti si terranno lunedì 13, 20 e 27 luglio e ogni mercoledì, dalle 18 alle 20.

Sempre Dedalus curerà, insieme ad Alessia Montefusco e Federica Pagano, “Il ricettario interculturale – Ingredienti comuni tra culture diverse”, un percorso aperto a tutte le età, in programma ogni venerdì dalle 17 alle 19. I partecipanti condivideranno ricette, memorie familiari e tradizioni culinarie, contribuendo alla realizzazione di un ricettario interculturale nato dalle storie e dalle comunità di piazza Garibaldi.

Lo sport sarà al centro di “Una piazza mondiale”, iniziativa curata da IF-ImparareFare, con tornei di calcio e attività rivolte a persone di ogni età. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, fino al 16 luglio, con l’obiettivo di vivere la piazza come spazio di gioco, confronto e crescita condivisa.

Sabato 4 e sabato 18 luglio, alle 10, Casba Società Cooperativa Sociale proporrà la “Passeggiata interculturale – Le voci della Bella Piazza”, un percorso urbano e narrativo per ascoltare storie, testimonianze e memorie legate alla piazza e alle persone che quotidianamente la attraversano.

Ampio spazio sarà riservato anche alla lettura e alla creatività con “La piazza delle storie”, il programma curato da A Voce Alta Aps. Si comincia giovedì 2 luglio con “Ponti di parole”, dedicato alle letture dal mondo per bambini, che tornerà lunedì 13 luglio dalle 17 alle 18.

Martedì 7 e mercoledì 22 luglio, dalle 11 alle 12, e giovedì 30 luglio, dalle 17 alle 19, si terrà “Si va in scena”, con piccoli esperimenti di lettura drammatizzata. Giovedì 9 luglio, dalle 11 alle 12, e martedì 28, dalle 17 alle 18, sarà invece la volta di “E se…”, laboratorio di storie e variazioni rivolto ai bambini dagli 8 anni.

Il calendario comprende inoltre una caccia al tesoro letteraria, in programma giovedì 16 luglio dalle 17 alle 18 per i bambini dai 6 anni, e “Recover!”, laboratorio di lettura e creatività previsto lunedì 20 luglio, sempre dalle 17 alle 18.

Con “Estate in Piazza”, Bella Piazzaprosegue così il proprio percorso di animazione sociale e culturale di piazza Garibaldi, trasformandola in un luogo nel quale immaginare nuove forme di comunità. Il progetto Bella Piazza è sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, con il Comune di Napoli e circa 50 forze del territorio; è co-finanziato da Fondazione Azimut, Fondazione Vismara, Associazione Est(ra)Moenia, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione Rut, Caracciolo Hospitality Group, Vincar, Moccia Irme S.p.A. e Studio Keller.