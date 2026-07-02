ALLERTA METEO prorogata in Campania, ancora temporali e vento: fino a quando

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle sei fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

Allerta meteo in Campania prorogata: maltempo anche il 3 luglio

Si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e si evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Lo scenario riguarda tutta la Campania fatta eccezione per le seguenti aree: Zona 2, Alto Volturno e Matese; Zona 4, Alta Irpinia e Sannio. Napoli e il Vesuviano continueranno a trovarsi nella morsa del maltempo.

“Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Stando alle previsioni meteo, già nel corso del weekend l’anticiclone africano tornerà alla ribalta, ripristinando nuovamente una condizione di stabilità, causando un aumento repentino delle temperature.