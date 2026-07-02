Elodie sceglie la Campania per le vacanze estive: relax e posti da sogno con Franceska

Anche Elodie ha scelto la Campania come meta delle sue vacanze di inizio estate, concedendosi un weekend di relax in Cilento in compagnia della ballerina Franceska Nuredini.

Vacanze in Campania per Elodie: relax da sogno con Franceska

La celebre cantautrice romana, subito dopo aver preso parte al Pride, ha raggiunto la costa campana per una piacevole fuga tra le meraviglie della nostra terra. La stessa artista ha diffuso sui social diversi scatti del Castello di Rocca Cilento, il resort di lusso immerso nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni dove sta soggiornando insieme alla sua ormai inseparabile Franceska.

A pubblicare uno scatto in compagnia delle due ospiti è stato lo chef del ristorante Rocha del Castello, Salvatore Notaro, che ha preparato per loro una esclusiva cena. Entrambe elegantissime, in abito lungo, hanno immortalato la serata attraverso i loro canali social.

Nei giorni scorsi la cantante era stata avvistata anche nella vicina San Marco di Castellabate. Si era recata anche in una farmacia del posto, per acquistare alcune creme, intrattenendosi e scattando foto con i suoi fans. Avrebbe poi fatto tappa a Policastro Bussentino.

Ancora una volta, il territorio campano si prepara ad accogliere turisti e personaggi del mondo dello spettacolo in occasione della stagione estiva. Pochi giorni fa, sono stati avvistati a Napoli e in Costiera Amalfitana il calciatore Alvaro Morata e la moglie Alice Campello mentre la conduttrice Caterina Balivo ha optato per la Baia degli Infreschi, a Marina di Camerota. Nella città partenopea è giunta anche la star internazionale Dua Lipa, a pochi giorni dal suo matrimonio, per dare il via ad una dolce luna di miele in compagnia di suo marito.