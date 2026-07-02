In Campania arriva La Notte dei Saldi: negozi aperti fino a tardi tra sconti e affari per tutti

Il 4 luglio 2026, nel centro di Avellino, torna La Notte dei Saldi, l’evento all’insegna degli sconti e dello shopping lanciato da Confesercenti, dopo il successo della scorsa edizione.

Notte dei Saldi 2026: shopping fino a tardi nel cuore di Avellino

L’evento prende il via in occasione dell’avvio della stagione promozionale dei saldi, dando la possibilità a cittadini e visitatori di potersi aggirare tra i negozi del centro fino a serata inoltrata. Gli esercizi commerciali, infatti, prolungheranno il loro orario di attività, chiudendo alle ore 23:00.

Un’intera serata per curiosare tra le vetrine appositamente addobbate, acquistare capi e accessori a prezzi scontati, andare a caccia di offerte imperdibili. Un modo per vivere il capoluogo irpino, passeggiando lungo corso Vittorio Emanuele e nelle strade parallele e limitrofe, allo stesso tempo concludendo acquisti convenienti.

Nell’intero territorio regionale, con partenza dal 4 luglio, i saldi dureranno per tutto il mese di luglio estendendosi fino alla fine di agosto. Vi saranno ben 60 giorni per dedicarsi allo shopping, cogliendo l’opportunità di poter concludere veri e propri affari in svariati settori merceologici.

Anche quest’anno i saldi rappresentano una importante occasione sia per i commercianti che per i consumatori. I primi hanno la possibilità di incrementare le vendite e liberare i depositi in vista della collezione primaverile, i secondi possono fare veri e propri affari e portare a casa dei capi a prezzi vantaggiosi. Ciò in particolare nel periodo a ridosso della scadenza del periodo degli sconti, in quanto la percentuale di risparmio applicata cresce con il passare delle settimane.

Soprattutto in questo periodo è importante prestare attenzione alle truffe che possono verificarsi sia online che tramite acquisti fisici in negozio.