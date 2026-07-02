Skechers apre per la prima volta nel centro di Napoli: il celebre brand di scarpe inaugura l’innovativo store in Corso Umberto I, proponendo svariati modelli e tipologie di calzature.

Skechers apre per la prima volta a Napoli: oltre 300 mq di scarpe

Skechers, The Comfort Technology Company®, oltre al punto vendita partenopeo, inaugura altri due store a Bari e Cagliari. Le nuove aperture consolidano ulteriormente la presenza del brand nel Paese, offrendo ai consumatori un accesso sempre più strategico, locale e capillare alle collezioni di Skechers:

A Napoli Skechers ha ufficialmente aperto le porte del suo primo store nel cuore del centro città: il negozio si sviluppa su una superficie di circa 330 metri quadrati e propone un assortimento di oltre 550 modelli, che spaziano dalle collezioni lifestyle alle linee performance, oltre a una selezione di apparel.

Lo store di Bari si trova, invece, in via Sparano, mentre quello di Cagliari è collocato all’interno del centro commerciale La Corte del Sole, a Sestu. Anche qui i clienti potranno trovare una vasta gamma di modelli e collezioni.

Skechers è un’impresa statunitense con sede a Manhattan Beach, California, che produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale o per il tempo libero. È la terza azienda di scarpe sportive più vendute negli Stati Uniti dopo essere stata anche la seconda.