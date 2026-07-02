Bagnoli, decine di persone si tuffano nel mare tossico. Manfredi disse che nessuno fa il bagno

Neanche uno straccio di controllo a Bagnoli, dove decine di persone si tuffano e fanno il bagno nel mare tossico ed interdetto alla balneazione in maniera permanente. Non solo, anche qualsiasi contatto con la sabbia è proibito, divieto introdotto con l’ordinanza 51 del 22 maggio 2026 dell’Autorità Portuale, nella zona compresa tra il pontile nord e la concessione Sergio Cioffi (esclusa), ossia l’area su cui insiste il Lido Fortuna, non toccato dal divieto.

L’ordinanza in questione individua i soggetti tenuti a far osservare le norme: tra questi figura proprio l’amministrazione comunale, per l’area di propria competenza. Il divieto è motivato dalla presenza di un rischio sanitario dovuto alla presenza, nella sabbia, di inquinanti microbiologici.

Il cartello che informa del divieto

Decine di bagnanti nel mare tossico di Bagnoli: nessun controllo

È un esercizio che fa parte del campo dell’ovvietà ricordare quanto sia pericolosa la condotta di quei cittadini, vietata ma di fatto consentita perché è un fatto arcinoto che, nonostante il disastro ambientale, molte persone fanno lo stesso il bagno nelle acque del SIN Bagnoli-Coroglio. È da sempre che è così. Ma quest’anno ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte delle autorità, ci saremmo aspettati controlli e un’attenzione diversa in primis da parte del sindaco Manfredi, che è anche il commissario straordinario ed, in quanto tale, la persona maggiormente criticata da cittadini, collettivi e associazioni che si oppongono all’attuale configurazione dei lavori per l’America’s Cup.

Decine di persone nel mare tossico di Bagnoli e sulla spiaggia interdetta. Immagine scattata domenica 28 giugno 2026

La negligenza di Gaetano Manfredi

Una negligenza resa ancora più grave e simbolica dopo il servizio di Report andato in onda lo scorso gennaio in cui Gaetano Manfredi, intervistato da Luca Chianca, affermò con sicurezza che nessuna persona faceva il bagno nelle acque del SIN. Il giornalista, dopo aver ribadito il concetto aggiungendo di aver visto coi propri occhi dei bagnanti in quell’area, ha ricevuto dal sindaco la medesima risposta: per Manfredi, lì nessuno fa il bagno. Uno scambio che dimostra l’assoluta e grave mancanza di conoscenza di quanto avviene a Bagnoli. Manfredi, in quanto sindaco e commissario straordinario, non può non sapere cosa avviene.

Le mani su Bagnoli: America’s Cup e il favore a Caltagirone

La questione Bagnoli, specialmente negli ultimi tempi, ha raggiunto un grado di attenzione da parte dei media e stavolta anche dei cittadini napoletani tutti (non solo bagnolesi) di cui non aveva mai goduto. Le proteste dei mesi scorsi hanno acceso il dibattito sul destino dell’area che non vedrà più la rimozione della colmata, come precedentemente stabilito da un progetto firmato dal governo Gentiloni e l’amministrazione di Luigi de Magistris, oltre che controfirmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A Bagnoli si farà dunque l’America’s Cup, nel 2027, dunque per la costruzione delle relative infrastrutture si sono cancellati i disegni precedenti con un vero e proprio colpo di spugna. Non solo: il soggetto che era stato condannato ad effettuare la bonifica, ossia il signor Caltagirone che attraverso la Cementir aveva contribuito ad avvelenare l’area per decenni, è stato liberato dall’obbligo di rimuovere la colmata e sanare i luoghi.

Caltagirone ha infatti donato l’area ex Cementir al Comune di Napoli, e successivamente è rientrato nei lavori per l’America’s Cup grazie all’aggiudicazione della gara da 269 milioni di euro indetta da Invitalia e vinta dal raggruppamento di imprese denominato Greenthesis S.p.A., tra cui figura Vianini lavori S.p.A., società del gruppo Caltagirone. Da “chi inquina paga” a “chi inquina ci guadagna ancora una volta”. Il tutto reso possibile anche grazie ai poteri eccezionali conferiti al Commissario Straordinario per la Bonifica di Bagnoli, ossia il sindaco Gaetano Manfredi. Un cerchio perfetto.