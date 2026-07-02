Cielo nero, fresco e pioggia a Napoli ma la “rinfrescata” durerà poco: torna il caldo record

Dopo giorni di caldo record un vortice temporalesco sta interessando Napoli, la Campania e più in generale il Centro-Sud: stando alle previsioni meteo questa cosiddetta “rinfrescata” sarà destinata a durare poco con l’anticiclone africano che tornerà a prendere il sopravvento già nel corso del weekend.

Meteo Napoli, arriva la rinfrescata ma durerà poco: fino a quando

In queste ore, il piccolo ma insidioso vortice, definito anche “goccia d’aria fresca”, provocherà piogge e forti temporali destinati ad estendersi anche alla giornata di venerdì 3 luglio. La Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo che sarà in vigore fino alle ore 6:00 di domani.

Una fase di maltempo che sta interessando la città partenopea – tra cieli neri, raffiche di vento e temporali – e l’intero Centro-Sud dove i temporali si faranno via via più intensi con il rischio di possibili grandinate. Le conseguenze saranno decisive anche sul fronte delle temperature che subiranno un drastico calo.

Già dalla giornata di venerdì 3 luglio, tuttavia, l’alta pressione tornerà rapidamente a rafforzarsi, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Anche i termometri torneranno a segnare valori decisamente estivi dando il via all’ennesima svolta atmosferica della stagione.

Secondo le stime de Il Meteo, già nel corso del weekend l’anticiclone subtropicale africano tornerà a riprendersi con forza lo spazio perduto, dando il via ad una nuova e intensa ondata di calore.