Lady Juan Jesus: “Napoli non si può spiegare, si può solo vivere. Ti entra dentro e resta lì”

Dopo l’addio ufficiale di Juan Jesus al Napoli, la fidanzata del difensore, Fabiana Porcelli, ha diffuso una emozionante lettera, esprimendo tutto il suo amore per la città partenopea.

“Napoli non si può spiegare”: la fidanzata di Juan Jesus

“Non è mai stata casa mia, ma per un lungo tempo è stata la mia seconda casa. Sono stati anni di treni presi e treni persi, valigie sempre pronte, partenze e ritorni, di domeniche vissute al Maradona, di cori che risuonano nella mia testa, di emozioni condivise con migliaia di persone” – ha scritto la fidanzata del calciatore.

“E’ stata la prima squadra che abbia mai tifato davvero, quella che mi ha fatto provare per la prima volta un vero senso di appartenenza. Anni di emozioni intense, di persone sconosciute, di sorrisi, di attese e di momenti che porterò sempre con me“.

Infine, l’elogio alla città che l’ha accolta e coccolata nel modo più caloroso possibile: “Napoli è una città che non si può spiegare, si può solo vivere. Ti entra dentro con la sua passione, il suo calore e la sua anima. E quando vai via, una parte di te resta lì. Grazie Napoli, per avermi fatta sentire a casa, anche senza esserlo davvero”.

Un inno ad una città che continua a rimanere nel cuore degli sportivi e delle loro famiglie che, pur lasciando la squadra, intrattengono con Napoli un legame unico e viscerale.