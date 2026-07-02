Dolore a Napoli, morta una ragazza di 24 anni. Cardarelli: “Complicanze post-intervento”

Cordoglio da parte dell’ospedale Cardarelli di Napoli alla famiglia della giovane scomparsa all’alba di oggi, morta a soli 24 anni.

Ragazza morta al Cardarelli di Napoli: aveva 24 anni

La 24enne, residente ad Afragola, si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico in laparoscopia lo scorso mercoledì. Secondo quanto comunicato dal Cardarelli, si sarebbe poi resa necessaria una ulteriore operazione.

A distanza di poche ore, però, la situazione sarebbe precipitata. Al momento non sono ancora state chiarite le cause del decesso. I familiari della giovane hanno presentato denuncia e la salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

“L’Azienda ospedaliera Cardarelli esprime il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane paziente deceduta in data odierna presso questo ospedale. La giovane paziente si era sottoposta ad un delicato intervento lo scorso 29 giugno, ma a seguito di complicanze post-operatorie necessitava di un re-intervento, malgrado il quale, a distanza di poche ore, decedeva in terapia intensiva nella mattinata odierna” – si legge nella nota diffusa dall’ospedale.

“L’Azienda ha immediatamente avviato tutte le previste procedure istituzionali, sia regionali che ministeriali, utili agli approfondimenti del caso”.