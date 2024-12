Cannavaro: “Scudetto? Il Napoli inciampa troppo, per me lo merita Gasperini”

Fabio Cannavaro in attesa di ritrovare una panchina per il suo futuro, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Tuttosport. L’ex difensore ha fatto una panoramica generale sulle cinque candidate (escludendo la Lazio). Sono poi arrivate anche le parole sul Calcio Napoli, che a seconda del tecnico con Conte “sta inciampando” più del dovuto. Sulla favorita al tricolore, la risposta è invece ricaduta su Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta, ma occhio naturalmente anche all’Inter. Defilati gli azzurri, ma per il partenopeo, se si risolveranno i problemi, anche il Napoli potrà dire la sua.

Cannavaro bacchetta il Napoli sulla corsa scudetto e indica la sua favorita al tricolore

“Credo che la Juventus di Thiago Motta abbia dei problemi e sia un po’ più indietro. Ma anche l’Inter è partita meno bene rispetto alla rosa che ha. E il Napoli di Antonio (Conte, n.d.r.) sta facendo bene, anche se ogni tanto inciampa: è ancora in costruzione. Paulo Fonseca? Il Milan fatica… Io credo che i tanti cambi di allenatore stiano incidendo” ha affermato l’ex Pallone d’Oro e Campione del Mondo. “Può essere il suo anno? Lo spero davvero Gasperini lo meriterebbe per il percorso che ha fatto, per la coerenza del suo calcio, per i calciatori che ha lanciato e che ha migliorato”.

“È una società modello anche a livello dirigenziale e ha una squadra che gioca proprio bene. Se penso alla finale contro il Leverkusen mi sento orgoglioso da italiano: tutti celebravano i tedeschi come fossero imbattibili e invece… Per me i favoriti sono Atalanta, Inter e poi il Napoli, ma deve essere più costante, anche perché ha la qualità per giocarsi il tricolore. Risolti questi problemi potrebbe essere una seria candidata al tricolore“.