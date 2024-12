Danilo-Napoli, la trattativa avanza: “Ha aperto al passaggio in azzurro”. La situazione

Il Calcio Napoli ha individuato in Danilo Luiz il sostituto di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, prosegue la trattativa tra il club azzurro e la Juventus per concludere la trattativa nei primi giorni del mercato di gennaio.

Questo quanto riportato dal quotidiano:

“Avanti tutta. Così come vanno registrati passi in avanti tra il Napoli e Danilo Luiz, che resta la prima scelta di Antonio Conte per puntellare la difesa azzurra. Per Motta il capitano non è affatto centrale nel suo progetto bianconero.

Motivo per cui la Vecchia Signora ha aperto alla partenza immediata dell’ex Real Madrid. Un’uscita che permetterebbe di risparmiarne circa 4 milioni lordi di stipendio e magari ricavare pure un indennizzo o una contropartita. Danilo, tramite i propri rappresentanti, ha dato segnali di apertura verso la formazione partenopea, che gli garantirebbe un accordo fino al 2026.

Dodici mesi in più rispetto a quello in vigore con la Juve, oltre alla possibilità di recitare un ruolo da protagonista in una squadra che ambisce allo scudetto e l’anno prossimo sarà, con tutta probabilità, ai nastri di partenza della Champions League. Fattori da non trascurare e che solleticano maggiormente il classe 1991 rispetto alle ricche proposte arabe o alla possibilità di tornare in Brasile. Danilo, infatti, è convinto di poter essere ancora determinante ai massimi livelli. Sperava di farlo ancora in maglia bianconera, ma adesso sembra pronto a sposare un nuovo progetto per rimettersi in gioco altrove”.