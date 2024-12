Napoli-Venezia, Conte pensa a un tridente inedito: “Tutto è possibile”

Napoli-Venezia, Conte pensa al tridente composto da Neres, Kvaratskhelia e Lukaku

Il Calcio Napoli si appresta ad affrontare il Venezia allo stadio Diego Armando Maradona per l’ultima partita del 2024.

Dopo il pareggio di ieri all’Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta, gli azzurri avranno la possibilità di riagganciare la vetta della classifica. Un’occasione da non fallire davanti al proprio pubblico, che consentirebbe agli uomini di Antonio Conte di iniziare il nuovo anno guardando tutti dall’alto.

SSC Napoli-Venezia, Conte pensa al tridente Kvaratskhelia-Lukaku-Neres

Visto lo stato influenzale da cui Matteo Politano è guarito solo parzialmente, per la partita di oggi il tridente offensivo presentare una novità sostanziale, come spiega il Corriere dello Sport:

“Il virus, però, deve averlo inevitabilmente indebolito tanto che Conte spiega la situazione aprendo alla novità offensiva dell’anno 2024. Domanda: Kvara e Neres insieme dall’inizio è possibile? Tutto è possibile. Finora abbiamo sempre visto Politano con Kvara, poi David con Politano nelle ultime due… Prima o poi verrà anche il momento di David con Khvicha, ma questo non significa bocciatura per nessuno”.

Il tridente composto da Kvaratskhelia, Lukaku e Neres potrebbe dunque essere non più solo una suggestione per i supporters partenopei. Contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, il tecnico salentino starebbe seriamente pensando di affidarsi a loro.