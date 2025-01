ULTIM’ORA/ Napoli, si ferma di nuovo Politano: il motivo e i tempi di recupero

Si ferma Matteo Politano per infortunio e adesso Fiorentina-Napoli è seriamente a rischio per l'attaccante

Si ferma Matteo Politano per infortunio e adesso Fiorentina-Napoli è seriamente a rischio per l’attaccante

Il Calcio Napoli si prepara alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Per Antonio Conte i dubbi di formazione però continuano ad aumentare, perché come riferito da Sky Sport, in mattinata si è fermato Matteo Politano per un problema al polpaccio che lo mette ko per la partita di questo weekend.

È quasi certa la sua esclusione, con il calciatore che dovrà essere monitorato giorno per giorno per capire i tempi di recupero.

Il Napoli perde Politano per la Fiorentina, Conte mischia le carte

Cambiano ancora una volta le carte in tavola per il Napoli e soprattutto Antonio Conte che ora dovrà capire che strada scegliere per il suo attacco. Sky lancia la clamorosa ipotesi di Spinazzola avanzato con Lukaku e Neres, con Kvaratskhelia in panchina. Una suggestione che poi verrà rivista nelle prossime ore dallo staff azzurro. Il motivo è quello di voler riportare il brasiliano sulla sua fascia d’appartenenza, per dare sfogo a tutta la sua qualità, dimostrata più volte in questo campionato.

“Aspettando la rifinitura, per il Napoli a Firenze c’è l’ipotesi di un tridente del tutto inedito a seguito dell’infortunio di Politano che questa mattina si è fermato nuovamente: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti. Kvara diventerebbe così l’eventuale grande escluso, per scelta e per necessità tecnica ma diventerebbe una carta da partita in corso.

Politano infatti si è fermato e ha ha noie a un polpaccio. E il fastidio costringe Antonio Conte a cambiare ancora, a cercare altre soluzioni; anche nuove per mettere nelle migliori condizioni tutte le sue pedine”.