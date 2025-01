L’ultimo saluto al piccolo Daniele, domani tutto il Napoli ai funerali al Vomero

La SSC Napoli presente ai funerali del piccolo Daniele, domani in una chiesa del Vomero

Ci sarà anche il Calcio Napoli domani 7 gennaio ai funerali del piccolo Daniele, il tifoso azzurro scomparso sabato. Una notizia drammatica che ha lasciato nello sconforto tutto l’ambiente partenopeo, stretto attorno alla famiglia del bambino che con il suo sorriso era entrato nei cuori di calciatori e staff tracciando un segno indelebile.

A margine della vittoria contro la Fiorentina il tecnico Antonio Conte, molto provato dalla prematura morte del bambino, aveva delegato al suo vice Stellini interviste e conferenza stampa. Nelle ore successive tantissime sono state le testimonianze d’affetto e cordoglio, a partire dal capitano Di Lorenzo, che hanno sottolineato come Daniele sia stato in grado di lasciare una traccia indelebile nell’animo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Domani in una chiesa del Vomero i funerali del piccolo Daniele, presente tutta la squadra del Napoli

Questo quanto riportato da La Repubblica:

“Due giorni di vacanza per festeggiare la vittoria di Firenze e l’allungo al primo posto della classifica, ma anche per asciugare le lacrime e dedicare un pensiero affettuoso a Daniele: il piccolo tifoso azzurro scomparso, a cui tutto il Napoli darà l’ultimo saluto domani mattina, in una chiesa del Vomero”.