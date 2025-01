Cesare Casadei è il nuovo obiettivo del Napoli di Antonio Conte. Le parole di Fabrizio Romano

Continua il calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista che possa prendere il posto di Folorunsho, oramai promesso alla Fiorentina, che però aspetta il via libera definitivo per lasciare gli azzurri.

Dopo i vari tentativi per Pellegrini (che resterà alla Roma, decisivo il derby di domenica) e l’ipotesi Gabri Veiga, il Napoli ha messo nel mirino il giovane Cesare Casadei. Il gioiellino del Chelsea è nella lista dei cedibili e gradirebbe il ritorno in Italia. Sulla trattativa si è espresso l’esperto Fabrizio Romano che ha dato delle news molto importanti in merito.

Il Napoli punta a Casadei, offerta pronta e si spera di strappare il “sì” del Chelsea

Il centrocampista del Chelsea sperava di trovare più spazio questa stagione, grazie all’arrivo in panchina di Enzo Maresca. Nonostante l’ottimo rapporto tra i due e un passato vittorioso al Leicester, la scintilla questa volta non è scoccata.

I Blues si trovano nella paradossale situazione di “massima abbondanza” di organico e sono costretti dunque a dover lasciare qualche pezzo. Uno di questi è l’italiano Cesare Casadei che vorrebbe ritornare in Italia. Lo scuola Inter è attenzionato dal Napoli che nelle prossime ore presenterà la prima offerta ufficiale.

Sarà un trasferimento a tutti gli effetti, con il calciatore che dopo una serie di prestiti dovrebbe lasciare in via definitiva l’Inghilterra. Queste le parole di Fabrizio Romano in merito:

“Il Napoli sta preparando la sua offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei e nelle prossime ore ci sarà l’affondo decisivo. Sarà un trasferimento a titolo definitivo con i Blues che richiederanno anche una clausola di cessione come fatto con Feyenoord, Torino e due club inglesi. Antonio Conte è intenzionato a riportare Casadei in Italia“.