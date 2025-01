Kvaratskhelia al PSG, conferma anche la Rai: “Il Napoli attende l’offerta ufficiale”

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe davvero trasferirsi al Paris Saint-Germain. Le ultime notizie sulla trattativa giungono da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto a Rai News 24: “È una giornata frenetica con molti rumors, ma nel pomeriggio emerge una parziale verità: dalle fonti interne arriva la conferma della richiesta diretta del PSG al Napoli, per informazioni e valutazioni su Kvara in vista di gennaio.

Rai, Kvaratskhelia-PSG, trattativa in atto: “Il Napoli aspetta l’offerta ufficiale”

Sembra che il Napoli non abbia chiuso la porta, ma nemmeno aperto ufficialmente. Sono momenti di riflessione anche per Conte e il suo staff. Il Napoli accetterebbe un affare solo se ci fosse un pagamento in contante, senza scambi. Skriniar è un buon giocatore, ma Danilo è già stato prenotato.

Per quanto riguarda la sostituzione di Kvara, sembra che Zhegrova sia preferito a Chiesa, considerando anche le prestazioni e i numeri, ma nulla è ancora definito e il PSG deve prima confermare ufficialmente la sua richiesta.

La situazione è ancora in evoluzione, ma l’interesse del PSG è certo. L’entourage di Kvaratskhelia, invece, è motivato a trasferirsi a Parigi, come già richiesto in estate, ritenendo il discorso del rinnovo chiuso e congelato da più di un mese. I 6 milioni di bonus offerti da ADL sono stati considerati insufficienti rispetto all’offerta del PSG, che supera i 10 milioni”.