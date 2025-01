Conte ha cambiato idea in sei mesi, Kvaratskhelia non è più incedibile: i motivi

Sono stati sei mesi di opinioni contrastanti quelli tra Antonio Conte e Khvicha Kvaratskhelia. Non appena il tecnico leccese è giunto in azzurro, aveva indicato come priorità assoluta il prolungamento del contratto del georgiano, che avrebbe dovuto rimanere definitivamente in Italia. Tuttavia, dopo sei mesi, il giocatore sembra ormai destinato a unirsi al PSG.

Una trattativa arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il PSG sognava Kvara da quasi tre sessioni di mercato, tra assalti e incontri con De Laurentiis finiti senza risposte positive.

Stavolta però, sembrerebbe essere la volta giusta per la chiusura delle contrattazioni. Anche Conte sembra aver dato l’ok, nonostante quelle parole pronunciate durante la conferenza di presentazione, che sembravano dare il via ad un lungo rapporto tra i due.

Conte “scarica” Kvaratskhelia dopo sei mesi, il Napoli guarda avanti senza il georgiano

Della situazione ne ha parlato TMW spiegando i motivi della scelta di Antonio Conte, in controtendenza alle frasi pronunciate il giorno della sua presentazione ufficiale al Napoli:

“Sei mesi fa Antonio Conte aveva dato solamente un diktat, oltre a quello normale di migliorare il Napoli. Cioè quello di tenere Khvicha Kvaratskhelia, considerato centrale nel suo modulo e, più in generale, nella rosa degli azzurri. Perché quello che era stato il georgiano nella corsa allo Scudetto aveva affascinato il tecnico. Dunque l’offerta del Paris Saint Germain, arrivata a metà estate, di circa 100 milioni di euro era stata rispedita al mittente con perdite. Kvara non si vende, tanto ha ancora tre anni di contratto, il pensiero comune”.

“Ora però la situazione sembra cambiata, del tutto. Un mondo sottosopra. Perché ora Conte non lo reputa più incedibile, ovviamente dietro un assegno importante, se non a tre cifre quasi. Forse perché De Laurentiis è rimasto scottato dalla gestione Lukaku: ora può cedere Kvara al meglio possibile, avendo un contratto da 1,8 milioni. Quando lo avrà di 7-8-10 sarà praticamente invendibile, perché tutti i calciatori tentano sempre di migliorare la propria posizione. Non sapendo che l’ingordigia non può sempre avere la meglio”.