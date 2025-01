Politano su Kvaratskhelia: “Parlo poco con lui, non sa l’italiano e io non conosco l’inglese”

Al termine di Napoli-Verona, ai microfoni di Rai Sport ha parlato l’attaccante Matteo Politano. L’ex Inter dopo aver analizzato la partita ha risposto anche ad alcune domande sulla situazione legata a Kvaratskhelia. La risposta del calciatore però ha pietrificato lo studio.

Il nativo di Roma ha ammesso che con il compagno georgiano non è mai realmente scoccata la scintilla. Il motivo? La lingua. Mentre il numero 77 non conosce l’italiano, il numero 21 ha ammesso le sue difficoltà ad esprimersi in inglese, lingua parlata da Kvara col resto del gruppo.

Politano risponde sul caso Kvaratskhelia e svela il motivo di alcune “incomprensioni” al Napoli tra i due

Ai microfoni di Rai Sport, l’esterno azzurro ha parlato delle ultime di casa Napoli dopo la bella vittoria contro il Verona. Per il nativo romano non sono poi mancate le domande legate al futuro di Kvaratskhelia. Il classe 1993 però risponde con sincerità e ammette di una “difficoltà” di lingua con il georgiano che parla solamente in inglese con i suoi compagni di squadra.

“Non ci abbiamo pensato troppo, eravamo concentrati sulla partita, il mister ci teneva. E’ normale possa dispiacere perdere un giocatore del genere, ma la scelta è sua e della società e noi giocatori possiamo farci poco. Ci ha parlato? Non tanto. Lui parla poco italiano e io poco inglese. Abbiamo avuto poco dialogo“.

Sulla sua stagione: : “E’ importante per noi il gioco sugli esterni, conosciamo il valore dei terzini. Cerchiamo di non dare punti di riferimento agli avversari per sfruttare i nostri punti di forza, i nostri schemi e le nostre combinazioni. Poi cerchiamo il più possibile Lukaku perché sappiamo che è un giocatore forte e in area può fare la differenza anche con le sue sponde come accaduto col Verona con i due assist“.