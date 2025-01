L’ultimo giorno di Kvaratskhelia a Napoli: oggi il saluto ai compagni poi l’aereo per Parigi

Le ultime ore di Kvaratskhelia come calciatore del Napoli. Tra saluti e aereo in partenza

Sono le ultime ore di Kvaratskhelia come calciatore del Napoli. L’esterno georgiano è in procinto di iniziare la sua nuova avventura in Francia, dove il PSG lo aspetta a braccia aperte. È quindi una giornata di saluti e prime volte, già dal mattino.

In questi minuti, il calciatore raggiungerà Castel Volturno per l’ultima volta. Ieri aveva già svuotato il suo armadietto; oggi, invece, passerà a salutare tutti i suoi compagni di avventura e lo staff, a partire da Antonio Conte, che si è sentito tradito dal calciatore.

Kvaratskhelia e le sue ultime ore a Napoli: saluto ai compagni e aereo verso Parigi in partenza nel pomeriggio.

Sicuramente saranno momenti toccanti per il georgiano, che dopo quasi tre anni abbandonerà l’azzurro. Il calciatore ha voluto essere presente oggi a Castel Volturno per omaggiare con il giusto saluto tutti i suoi compagni, in particolare coloro che lo hanno accompagnato nell’avventura scudetto.

Nel pomeriggio, sarà poi la volta della partenza verso Parigi. Il georgiano firmerà un contratto fino al 2030, con un ingaggio di nove milioni fissi più due (facilmente raggiungibili) di bonus all’anno. Sempre nella stessa giornata, si svolgeranno anche le visite mediche, nella speranza di poter avere l’esterno già tra i convocati sabato pomeriggio, quando gli uomini di Luis Enrique scenderanno in campo contro il Lens per difendere la vetta della classifica in Ligue 1.

Il club parigino non ha ancora reso noto quando ci sarà la presentazione ufficiale. Gli ultimi rumors parlano di settimana prossima, visto che la squadra di Luis Enrique partirà in ritiro venerdì nel primo pomeriggio. Lo stesso tecnico spagnolo, nella conferenza di ieri ha evitato ogni domanda sul calciatore georgiano, chiedendo di non parlare di calciatori che non fanno ancora parte dell’organico.